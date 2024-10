Denkzettel für zwei Dardesheimer, die einen Betrüger zusammengeschlagen und verletzt haben: Wie die Justiz auch den Täter bestraft, was der Staatsanwalt Bürgern rät und was jeder im Rahmen des Jedermannsrechts machen darf.

Teure Quittung für Selbstjustiz in Dardesheim

Ein Fall von Selbstjustiz hat das Amtsgericht Halberstadt beschäftigt: Es ging um einen als Polizist getarnten Betrüger und schwere Körperverletzung in Dardesheim.

Dardesheim/Halberstadt. - Jener Fall von augenscheinlicher Selbstjustiz in Dardesheim hat vor knapp zwei Jahren nicht nur für Schlagzeilen gesorgt, sondern den drei Beteiligten in diversen Reaktionen sowohl Zustimmung als auch Ablehnung eingebracht. Unverständnis für die Überschreitung der Grenze zwischen Jedermannsrecht und Selbstjustiz war ebenso zu registrieren wie zustimmendes Nicken, dass hier endlich mal jemand reagiert habe. Am Ende kam es für alle drei Beteiligten finanziell dicke: Sowohl für die Täter, die Selbstjustiz ausübten, als auch für deren Opfer, das wiederum als Betrüger überführt und bestraft wurde.