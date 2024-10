The Leroys: Akustik-Trio zu Gast in Dingelstedt

Das Trio The Leroys ist am 12. Oktober zum Sofakonzert in Dingelstedt.

Dingelstedt. - Aus ihrer Liebe zu Live-Musik, und das in möglichst kleinem Rahmen, haben Claudia Christ-Steckhan und ihr Mann Thomas im vergangenen Jahr die Idee von selbstveranstalteten Sofa-Konzerten entwickelt. „Ein Sofakonzert ist eine rein private Veranstaltung - quasi im Wohnzimmer -, die nur auf Einladung besucht werden kann. Der Eintritt für Gäste ist frei, jedoch wird dringend gebeten, dass die Gäste dem Künstler eine entsprechende Hutgage zukommen lassen“, erklären sie die Idee.

Platz für derartige Veranstaltungen haben sie auf dem von ihnen betriebenen Magdalenenhof ausreichend. Und so wird es, nach bereits drei erfolgreichen, ganz unterschiedlichen Konzerten in diesem Jahr, am kommenden Samstag, 12. Oktober, ein weiteres geben.

„Dieses Mal haben wir The Leroys zu Gast“, lädt Thomas Steckhan ein. „Kristallklare dreistimmige Harmonien, poppige Punkrock-Refrains und ins Herz gehende Country-Riffs, dargeboten auf Ukulele, Waschbrett, Gitarren und Mandoline.“

Das dänisch-amerikanisch-deutsche Folkpunk-Trio The Leroys ist wieder zurück: Die ursprünglichen Gründungsmitglieder Kent Nielsen (Gesang, Ukulele, Perkussion) und Torsten „Totti“ Scharfenberg (Gesang, Gitarre, Mandoline, Bass) werden nun von der New Yorkerin Ginger Wade am Uke-Bass, Gesang und Gitarre unterstützt. „Nach über 30 Jahren unermüdlichen Tourens durch Europa und einem umfangreichen Backkatalog profitiert das aktuelle Line-up der Band von frischem Wind beim Songwriting und der Neuinterpretation neuer und klassischer Stücke sowie einer unvorhersehbaren Auswahl an Covers“, heißt es in der Ankündigung weiter.

Los geht es am Samstag um 20 Uhr im alten Pferdestall, der bei kaltem Wetter beheizt werden kann. Da die Plätze begrenzt sind, wird um vorherige Anmeldung gebeten. Dies ist per E-Mail an sofakonzerte@huy.one möglich. „Wir freuen uns auf ein aufgeschlossenes, freundliches Publikum“, so das Ehepaar abschließend.