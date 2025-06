Große Fahnen zieren die Wände der Schulflure. Sichtbare Ergebnisse einer besonderen Woche für die zwei achten Klassen an der Lakomy-Schule in Halberstadt.

Halberstadt. - Eine Woche lang eintauchen in die Kunst, sich ungestört der Umsetzung eigener Idee widmen, dabei Neues lernen und am Ende ein sichtbares Ergebnis in den Händen halten. All das ermöglicht ein Programm, das jetzt auch wieder Schüler in Halberstadt nutzen konnten.