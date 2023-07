Ring frei zur nächsten Runde: Auch in diesen Sommerferien lädt die Volksstimme Kinder zusammen mit Eltern oder Großeltern zu sechs Abenteuern ein. Der Startschuss fällt am Mittwoch, 12. Juli, auf einem familiär geführten Bauernhof in Winnigstedt.

Mit spektakulären Holzbauten sollen die Besucher auf dem Hexentanzplatz in Thale künftig überrascht werden. Per Kran sind vor wenigen Tagen die Teile des „explodierten“ Hexenturms an Ort und Stelle montiert worden.

Harzkreis - Es geht hoch hinaus auf die Hexe und tief hinein in den Berg. Es locken Blicke hinter Türen, die sonst verschlossen bleiben. Dazu gibt es allerlei Wissenswertes zu erfahren, Aufregendes zu erleben und auch mal mitten im Hochsommer ein wenig zu frösteln: Bei den sechs Sommerabenteuern, die die Volksstimme und die MZ zusammen mit Partnern organisiert haben. Das Stichwort ist dabei klar: immer mittwochs – mit einer Ausnahme am 25. Juli - lockt ein Abenteuer, bei dem es was zu erleben gibt.

12. Juli: Twelckmeyer-Hof in Winnigstedt

Zum Auftakt begeben sich die Teilnehmer am kommenden Mittwoch auf die Spuren eines familiär geführten Bauernhofs im niedersächsischen Winnigstedt. Jacob Twelck-meyer, der den Hof mit seiner Frau Brigitte in fünfter Generation bewirtschaftet, wird verraten, was es mit den mobilen Freiland-Hühnerställen auf sich hat, in denen die rund 1300 Hühner leben. Am Ende stehen Winnis Wieseneier – gelegt von Hühnern, die artgerecht gehalten würden, wie der 33-Jährige betont. Der Abenteuertag endet auf einem Erdbeerfeld in Matthierzoll, auf dem die maximal 25 Teilnehmer selbst Früchtchen sammeln können.

19. Juli: Baumannshöhle in Rübeland

Eine Woche später ist die Baumannshöhle in Rübeland das Ziel der Abenteurer. Thomas Schult vom örtlichen Tourismusverband lädt die maximal 40 Teilnehmer zu einer geführten Tour durch die Höhle ein und verspricht die eine oder andere Überraschung. Details zur ausgeklügelten Beleuchtung in der Höhle sind ebenso im Programm enthalten wie eine Entdeckungstour im Goethesaal der Baumannshöhle. Man darf gespannt sein und sollte sich auf etwas kühlere Temperaturen in der Höhle einstellen.

25. Juli: Lokwerkstätten der Harzer Schmalspurbahnen

Die Harzer Schmalspurbahnen (HSB) wollen bei der Wartung ihres Fuhrparks ein gutes Stück unabhängiger werden von der Dampflokschmiede im thüringischen Meiningen. Dafür investiert die HSB Millionen in eine neue „gläserne“ Werkstatt, in der künftig Hauptuntersuchungen an den Dampfloks erfolgen sollen. Daneben gibt es noch die alte Werkstatt, in der die Dampfrösser für den täglichen Betrieb fit gemacht werden.

Beim Sommerabenteuer 2022 konnten die Teilnehmer nur einen Blick in jene alte Werkstatt werfen. In diesem Jahr nun folgt das ganze Programm. Am 25. Juli – ausnahmsweise mal an einem Dienstag – geht es zunächst in die alte Werkstatt und anschließend in die neue. Wichtig dabei: Weil in Werkstätten gehobelt wird, sollten die Teilnehmer zu robusten Schuhen und dunkler Kleidung greifen.

2. August: Zentrales Wasserwerk in Wienrode

Auf eher kühle Temperaturen sollten sich die Teilnehmer des Sommerabenteuers am 2. August einstellen. Es geht ins Wasserwerk Wienrode, wo auch im Hochsommer eher niedrige Temperaturen herrschen.

Von Wienrode aus werden rund eine Million Menschen in Mitteldeutschland mit qualitativ hochwertigem Trinkwasser aus der Rappbodetalsperre versorgt. Wasserwerk-Chef Marco Matthes informiert die Teilnehmer über den Weg, den das Rohwasser bei der Aufbereitung nimmt, wie es schließlich zu den Abnehmern in Aschersleben, Bernburg und Halle gelangt und er verrät auch, warum in der großen Filterhalle ominöses Blaulicht angesagt ist. Und Matthes verrät auch, wie sicher unsere Trinkwasserversorgung ist.

9. August: Thale mit Hexentanzplatz und Tierpark

Fortsetzung folgt, gilt auch für das Abenteuer am 9. August: Nachdem die Teilnehmer im vorigen Jahr die Großbaustelle auf dem Thalenser Hexentanzplatz besichtigt haben, nehmen sie nun die Baufortschritte in Augenschein. Das Ganze wird in ein Gesamtprogramm mit Erlebnisfaktor verpackt. Zunächst geht es mit der Seilbahn rauf auf die Hexe. Dort besichtigen die Abenteurer die Baustelle des Bergtheaters, das vergrößert wird. Anschließend rückt der Hexentanzplatz, auf dem neue, futuristische Holzbauten aufgebaut werden, in den Fokus. Später klingt das Abenteuer mit einem Besuch im Tierpark und der Talfahrt mit der Seilbahn individuell aus.

16. August: Seilbahn, Baum-seilrutsche und Wipfelpfad

Mit der Seilbahn starten die Abenteurer auch beim Finale am 16. August. Dann ist das Erlebnis-Paradies in Bad Harzburg das Ziel. Zunächst geht es mit der Gondelbahn auf den Burgberg, von dem aus sich ein toller Ausblick aufs Tal ergibt. Anschließend rutschen die Teilnehmer mit der Baumseilbahn wieder talwärts und erleben den Wald mal aus einer ganz anderen Perspektive. Wichtig dabei: Um die Seilrutsche zu nutzen, muss man mindestens 20 und höchstens 120 Kilogramm auf die Waage bringen. Zum Finale lädt Gastgeberin Eva Ronkainen-Kolb von der Erlebnismanufaktur HarzVenture die Gäste zum Besuch des Baumwipfelpfads ein.