Tödliches Ende nach dramatischer Pferderettung in Ditfurt

Ditfurt - Es waren dramatische Szenen, die sich am Dienstagabend in einer Scheune in Ditfurt abgespielt haben. Bis zu 18 Helfer des Technischen Hilfswerks (THW) aus Quedlinburg und Halberstadt versuchten über mehrere Stunden, ein abgestürztes Pferd aus dem Kellerraum der Scheune zu befreien. Am Ende mussten THW-Helfer und andere Retter schlucken, denn das knapp 20 Jahre alte Pferd musste völlig entkräftet eingeschläfert werden. Doch wie konnte es überhaupt so weit kommen?