Gemeinde Huy/Halberstadt. - Ilka Linkohr ist in der Gemeinde Huy bekannt wie der sprichwörtliche bunte Hund. Nicht nur stammt sie gebürtig aus Eilsdorf und ist hier aufgewachsen – seit Oktober 2014 ist sie, nach Ausbildung in Magdeburg und einer Zeit im Reviereinsatzdienst in Halberstadt, außerdem die zuständige Regionalbereichsbeamtin (RBB) vor Ort im Huy. Jetzt ist sie in gleicher Funktion nach Halberstadt versetzt worden. Dagegen regt sich nun Widerstand in der Gemeinde Huy.