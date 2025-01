In der Badersleber Grundschule startet ein neues Projekt gegen Mobbing und Gewalt. Worum es hier genau geht und wer es warum finanziell unterstützt.

Unterstützung für Schulprojekt in Badersleben: Mit Kuchen gegen Mobbing

Cindy Berger-Knappe (links), Janine Brandt (2. von links) und Mandy Bergmann (rechts) übergeben den Scheck an Schulleiterin Bianka Wendt sowie Kenny und Frieda.

Badersleben. - Gleich zu Beginn des neuen Jahres startet in der Badersleber Grundschule ein klassenübergreifendes neues Projekt. „Stark auch ohne Muckis“ heißt es und thematisiert Mobbing, Konfliktbewältigung und Selbstbehauptung.

„Wir haben das schon mal gemacht und waren so begeistert, dass wir das gern wiederholen wollten“, sagt Schulleiterin Bianka Wendt. Aufgrund der guten Erfahrungen findet das Projekt erneut in Kooperation mit der Glückskrieger-Academy aus Salzgitter statt.

„Die Kinder lernen hier zum Beispiel, wie man Konflikte ohne Gewalteinsatz löst“, erklärt Bianka Wendt. Sie sei gespannt, was die Kinder noch aus dem vorigen Projekt mitgenommen und gelernt haben und wie sich das nun weiterentwickeln lässt.

Finanzierung für Mobbing-Projekt im Huy durch Landesprogramm und regionalen Verein

Finanziert wird das Projekt, das recht kostenintensiv sei, zum Teil mit Fördergeld des Landes. Doch reiche das nicht aus, wie Wendt berichtet. An dieser Stelle kommt der Dingelstedter Kinderförderverein ins Spiel.

„Ziel des Vereins ist die Unterstützung von Kindern und Jugendlichen in der ganzen Gemeinde Huy, auf ganz unterschiedliche Weise“, erläutert Vereinsvorsitzende Cindy Berger-Knappe. Innerhalb des Vereins habe sich vor einiger Zeit eine Projektgruppe gegründet, die sich speziell dem Thema Mobbing und Ausgrenzung widmet.

Mobbing ist schon in Kitas und Grundschulen ein Thema

„In Gesprächen mit unseren eigenen Kindern ist das Thema immer wieder hochgekommen, und wir haben gemerkt, dass das auch schon in Kitas und Grundschulen aktuell ist. Dagegen wollten wir gern etwas machen“, sagt Janine Brandt. „Beim Harzfest in Osterwieck im Sommer haben wir deshalb zum ersten Mal Kommunikationsspiele angeboten, bei denen es darauf ankommt, dass die Kinder zusammenarbeiten, nicht einzeln oder gar gegeneinander“, ergänzt Mandy Bergmann.

Ursprünglich hätten sie ein eigenes Anti-Mobbing-Projekt auf die Beine stellen wollen, erzählen die beiden Frauen, die gemeinsam mit Kristin Rost die vereinsinterne Projektgruppe bilden. Doch dann haben sie von dem geplanten Projekt in Badersleben und beschlossen, die zu unterstützen. „Das passt thematisch ganz genau und vor allem gab es da auch schon einen Referenten dazu - so weit waren wir noch gar nicht“, sagt Mandy Bergmann.

Kuchenbasar bei Huy-Gewerbemesse im November bringt Spende

Das Geld, mit dem der Verein nun die Grundschule unterstützt, stammt wiederum aus dem Kuchenverkauf bei der ersten Gewerbemesse der Gemeinde im November. „Mit unserem Kuchenverkauf haben wir uns bei unserem Basar schon einen Namen gemacht“, sagt Cindy Berger-Knappe lachend. „Viele gucken immer schon, ob ihr Lieblingskuchen wieder dabei ist.“ Die Resonanz sei daher auch dieses Mal wieder enorm gewesen - so dass am Ende 876 Euro an die Grundschule übergeben werden konnten.

Die Projektgruppe sei damit jedoch keinesfalls beendet - „ganz im Gegenteil, wir fangen jetzt erst richtig an“, versichert Janine Brandt. Geplant sind die Unterstützung von Festen (wie dem Blütenfest in Dingelstedt) mittels kommunikations- und gemeinschaftsfördernden Spielen sowie Projekte in Kitas und Horten.