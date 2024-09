Badersleben feiert Erntedank. Was rund um die Veranstaltung für die ganze Familie am Wochenende alles geplant ist.

Badersleben. - „Mein Aufgabenfeld ist sehr vielfältig – es reicht von Religionsunterricht über Freizeitaktivitäten und Gruppentreffen bis hin zu Gottesdiensten“, erklärt Teresa Hofmann. Die 42-Jährige ist, ebenso wie ihr Mann Michael, Gemeindereferent – und seit September 2023 für insgesamt sechs Pfarreien zuständig.

„Das ist über die Zeit immer mehr geworden und umfasst jetzt die komplette Ostregion Harz, also die Pfarreien Quedlinburg, Blankenburg, Wernigerode, Halberstadt, Huysburg und Ballenstedt.“

In den Grundschulen in Badersleben und Ströbeck sei sie für den Religionsunterricht zuständig, in Badersleben auch zusätzlich für eine AG – darüber hinaus sei es ihr aber wichtig, die Leute zusammenzubringen. „Mir geht es um grundsätzliche Themen wie Vertrauen, Freundschaft und das Miteinander - und das besonders im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit“, erklärt die ursprünglich aus dem Mansfelder Land stammende studierte Theologin, die mit ihrem Mann und den drei Kindern seit vier Jahren in Ströbeck lebt.

Gottesdienst für die ganze Familie in Badersleben

Die Gottesdienste, die sie abhalte, seien sehr häufig Familiengottesdienste, in die auch die Kinder integriert werden könnten. Das gilt auch für den anstehenden Erntedankgottesdienst, der an diesem Sonntag, 22. September, in Badersleben stattfindet.

„Wir werden auch dieses Mal wieder das Musical spielen, das wir in der Religiösen Kinderwoche im Sommer schon einstudiert haben“, erklärt sie.

Dabei handelt es sich um „Salome – ein Leben mit Jesus“, das 2023 von Pfarrer Christian Plötner und Arnulf Kaus geschrieben und uraufgeführt wurde. „Das Musical ist so toll, dass wir einfach gefragt haben, ob wir das nochmal wiederbeleben können“, schwärmt Teresa Hofmann.

Und so wurde das Stück während der Religiösen Kinderwoche (RKW) im Sommer bereits geübt und aufgeführt und wird nun für den Erntedankgottesdienst ein weiteres Mal gespielt werden. „Dieses Mal nehmen wir die Kitakinder der benachbarten Kita in Badersleben und die Religionsschüler auch noch mit dazu und spielen das am Sonntag “, berichtet sie. „Das Musical ist dabei nicht nur ein Teil des Gottesdienstes, sondern es ist der Gottesdienst – schließlich vermittelt es alle wesentlichen Inhalte.“

Flohmarkt bei Erntedankfest in Badersleben

Wichtig ist ihr der Hinweis, dass das Musical nicht aufgeführt, sondern gespielt wird – im wahrsten Sinn. Denn darum gehe es ja schließlich: „Die Kinder sollen Spaß haben“, sagt sie. „Wir sind ja schließlich keine Profis.“

Eine letzte Probe gebe es im Rahmen des Schülerwochenendes nochmals am Samstag mit allen Beteiligten.

Im Rahmen des Gottesdienstes, der in etwa eine Stunde dauern werde, sei weiterhin ein Flohmarkt geplant – wer hier noch mitmachen wolle, könne sich ganz kurzfristig in der Pfarrei bei Katharina Abraham melden.

„Außerdem wollen wir im Anschluss an den Gottesdienst ein gemeinsames Mitbringbuffet veranstalten“, lädt die Gemeindereferentin abschließend alle, nicht nur aus Badersleben, ein. „Im besten Fall machen wir das bei schönem Wetter draußen. Jeder bringt irgendetwas mit – und teilt das dann mit den anderen.“