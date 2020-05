Bei Schwanebeck (Landkreis Harz) überschlug sich eine 55-Jährige mit ihrem Auto und wurde dabei verletzt.

Schwanebeck (vs) Am Dienstag (12. Mai) befuhr eine 55-Jährige aus Schwanebeck mit ihrem Auto die B245 aus Richtung Schwanebeck kommend in Richtung Am Großen Bruch. Gegen 15.45 Uhr kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet in den angrenzenden Straßengraben und überschlug sich.

Dabei verletzte sich die Frau, sodass sie durch den Rettungsdienst ins Klinikum gebracht werden musste, wo sie stationär aufgenommen wurde. Am Fahrzeug entstand augenscheinlich wirtschaftlicher Totalschaden.