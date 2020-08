In Deersheim (Landkreis Harz) kam es zu einem Lkw-Unfall, bei dem ein 73-Jähriger ums Leben kam.

Deersheim (vs) l Am Montag (3. August) fuhr ein 73-jähriger Mann aus Hessen mit seinem Lkw auf einem Feldweg vom Kieswerk Deersheim in Richtung der L89. Dabei kam der Mann gegen 14 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, und fuhr eine etwa drei Meter tiefe Böschung hinunter. Dies teilt die Polizei am Dienstag mit.

Der Lkw kippte um, und kam auf der rechten Fahrzeugseite auf einem Feld zum Liegen. Durch die Feuerwehr wurde der 73-Jährige aus dem Lkw geborgen. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde er ins Ameosklinikum Halberstadt (Landkreis Harz) gebracht.

Dort verstarb er kurze Zeit später. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass ein körperliches Leiden bei dem Mann als Unfallursache nicht ausgeschlossen werden kann. Der durch den Verkehrsunfall entstandene Sachschaden beträgt etwa 10.000 €.