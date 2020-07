Bei einem Unfall in Ballenstedt (Landkreis Harz) wurde eine Fahrradfahrerin schwer verletzt. Sie stieß mit einem Auto zusammen.

Ballenstedt (vs) l Am Díenstag (7. Juli) kam in Ballenstedt (Landkreis Harz) es gegen 12.35 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Radfahrerin, wobei diese schwer verletzt worden ist. Ein 86-jähriger Fahrer eines Honda Accord fuhr auf der Quedlinburger Straße in Richtung Poststraße.

Auf Höhe der Bebelstraße wollte der Rentner, der in Ballenstedt wohnt, in die Straße nach links abbiegen. Dabei übersah er die entgegenkommende Radfahrerin. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß, wobei die Radfahrerin schwer stürzte. Die 20-jährige Frau aus dem Mansfeld-Südharz-Kreis musste im Klinikum stationär aufgenommen werden.