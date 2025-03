Einkaufen auf dem Land Vier Orte, ein Ziel: Ein Tante-Enso-Laden in Ströbeck

Gerade erst hat in Langenstein ein Tante-Enso-Laden eröffnet, da startet die nächste Kampagne für einen kleinen Supermarkt in einem Dorf. In Ströbeck soll es künftig ebenfalls einen 24 Stunden am Tag zugänglichen Laden geben. Dazu haben sich sogar vier Orte zusammengetan.