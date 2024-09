Badersleben. - „Angefangen hat das alles im Oktober 2014, als sich Eltern und Vertreter der Schule zu einem Verein zusammengeschlossen haben, um die Schule und die Schüler zu unterstützen“, erklärt Anne Büttner, die im Mai dieses Jahres zur neuen Vorsitzenden des Fördervereins der Grundschule Badersleben gewählt worden ist.

Mit ihr zusammen sitzen außerdem im Vorstand: Stephanie Guski (Stellvertreterin), Bianca Steiner (Schriftführerin) und Katharina Abraham. „In den vergangenen Jahren wurde durch den Verein schon total viel erreicht“, berichtet Büttner. „Das reicht vom Spielplatz auf dem Schulhof über eine neue Laufbahn und Sprunggrube für den Sportunterricht bis hin zu verschiedenen Projekten wie dem Zirkus- oder dem Tanzprojekt, die unterstützt worden sind.“ Neben dieser finanziellen Hilfe unterstütze man jedoch auch tatkräftig, unter anderem mit Ständen bei verschiedenen Aktionen wie dem Weihnachtskonzert.

All diese Erfolge und die zu einer schönen Tradition gewordenen Projekte wolle man natürlich auch mit dem neuen Vorstand fortsetzen, so Büttner. „Als Nächstes steht jetzt der Sponsorenlauf Ende des Monats an, den wir mit Snacks und Getränken unterstützen“, erklärt sie. „Und dann wollen wir mit allen zusammen unser zehnjähriges Bestehen mit einem großen Fest feiern.“

Dieses ist geplant für den 18. Oktober und sieht ein buntes Programm vor. „Los geht es um 15 Uhr in der Turnhalle mit einem kleinen Programm, bevor wir dann rüber in die Schule gehen“, erläutert die Vereinschefin – und lädt stellvertretend alle ein. „Es gibt verschiedene Angebote wie Kistenklettern, einen Bastel- und einen Discoraum. Außerdem gibt es eine Tombola, für die wir wirklich tolle Preise besorgen konnten und bei der jedes Los gewinnt.“ Ein Kuchenbuffet und Fingerfood ergänzen das Angebot kulinarisch.

Nicht zuletzt solle das Fest dafür sorgen, den Verein bekannter zu machen und für Unterstützung zu sorgen. „Wir sind aktuell knapp 30 Mitglieder und konnten unter den Eltern der neuen Erstklässler auch bereits einige neue werben“, berichtet Anne Büttner. „Wirklich aktiv sind davon aber nur etwa ein Dutzend – und das würden wir gern ändern.“

„Viele Eltern denken ja auch, dass alles über die Schule läuft, und das funktioniert eben nicht“, ergänzt Bianca Steiner. „Nicht zuletzt senken wir durch unsere Arbeit ja auch die anfallenden Beiträge für die Eltern bei verschiedenen Projekten.“ Und auch wenn das Frauen-Quartett komplett aus Badersleben stammt und jeweils Kinder in der Grundschule hat, sei dies keineswegs Voraussetzung. „Wir haben viele ehemalige Eltern bei uns im Verein und auch einige aus den umliegenden Orten.“ Gesucht werden sowohl tatkräftige aktive Mitglieder, als auch eher passive finanzielle Unterstützer, rufen sie auf. Wer Interesse an der Arbeit des Vereins habe, sei zur nächsten Mitgliederversammlung am 26. September um 17 Uhr in die Aula der Grundschule eingeladen.