Bundestagswahl im Harz Vor der Neuwahl des Bundestags: Halberstadt sucht noch Wahlhelfer

Am 23. Februar wird in Deutschland vermutlich gewählt. Wie alle Kommunen bereitet auch Halberstadt diese Wahl vor. Wer sich als Wahlhelfer melden kann, was es dafür gibt und ob ein Briefwahllokal eingerichtet wird.