Im Vorharz-Dorf Hedersleben ist am Mittwochmorgen (26. Februar) eine Werkstatt komplett zum Raub der Flammen geworden. Die Landesstraße 66 war voll gesperrt, ein Mann wurde verletzt.

Brand in Hedersleben

Zahlreiche Feuerwehren aus der Verbandsgemeinde Vorharz wurden am Mittwochmorgen (26. Februar) zu einem Großfeuer nach Hedersleben beordert.

Hedersleben. - Laut Polizei geriet die auf dem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der Klosterstraße in Hedersleben gelegene Werkstatthütte gegen 9.45 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Es gab stundenlange Behinderungen, weil die Landesstraße 66 voll gesperrt werden musste.