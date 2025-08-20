Claudia Kemmerling war 1990 beim ersten Wacken dabei, Susann Freise feierte 2025 mit zehntausenden Fans. Die beiden Harzerinnen teilen ihre Eindrücke aus zwei völlig unterschiedlichen Festivalwelten. Ihre Geschichten zeigen, wie sich Festival verändert – und was geblieben ist.

Wacken damals und heute: Zwei Frauen aus dem Harz erzählen von 35 Jahren Festivalgeschichte

Um 35 Jahre haben sie sich zum gemeinsamen Feiern beim Wacken Open Air verpasst: Während Susann Freise (links) 2025 das Heavy-Metal-Festival besuchte, war Claudia Kemmerling bei der Geburtsstunde 1990 dabei.

Wacken/Osterwieck. - Laut, lauter, Wacken. Wenn eins in 35 Jahren Wacken geblieben ist, dann, dass die Musik beim legendären Heavy-Metal-Festival im Mittelpunkt steht. Welche drastische Veränderung das Open-Air-Festival seit 1990 genommen hat, verraten zwei Musikbegeisterte aus dem Harzkreis. Während die eine noch in den Eindrücken ihres jüngsten Besuchs bei der diesjährigen Auflage schwelgt, wagt die andere eine Zeitreise zurück zu ihren persönlichen Erinnerungen an die Anfangsjahre der beliebten Musikveranstaltung.