Halberstadt - Seit 2010 wird die Johannisglocke im Glockenturm der St.-Johannis-Kirche in Halberstadt nicht mehr geläutet. Nach Plänen der evangelischen Kirchengemeinde Halberstadt soll sich das aber in nächster Zeit ändern.

Die Bronzeglocke musste vor 13 Jahren stillgelegt werden. Grund dafür seien Risse in der Haube, die die Glocke zerstören könnten, sollte sie weiter genutzt werden. Zudem sei sie an manchen Stellen spröde und dünn geschlagen, erklärt Christoph Schulz, Glockensachverständiger der Evangelische Kirche in Mitteldeutschland.

Gesamtkosten betragen 30.000 Euro

Die Johannisglocke. Foto: Matthias Distler

Möglich wird die Reparatur zum einen mit Spenden von Bürgern und Gemeindemitgliedern. Mit diesem Geld konnten rund ein Drittel der Gesamtkosten in Höhe von 30.000 Euro gedeckt werden, dazu kommen Gelder vom Kirchenkreis berichtet Pfarrer Arnulf Kaus. Mit einer Förderung der Harzsparkasse und der Ostdeutschen Sparkassenstiftung wurden die restlichen Kosten gedeckt.

Die Reparatur der aus dem Jahr 1397 stammenden Johannisglocke soll in einem Glockenschweißwerk in den Niederlanden erfolgen. Zwar gebe es noch eine entsprechende Schweißerei in Deutschland, diese stehe aber aus Altersgründen kurz vor der Aufgabe, sagt Schulz. Die Demontage der ungefähr zwei Tonnen und 1,27 hohen Glocke übernehme eine Firma, die diese anschließend auch in die Niederlande transportiere.

Wann genau die Glocke abgeholt wird, stehe zwar zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest, so Schulz. Der Zeitplan sehe aber vor, dass diese rechtzeitig zum Johannistag am 24. Juni 2024 wieder in dem alleinstehenden Glockenturm in Halberstadts Westendorf erklingen kann.