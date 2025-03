Harzer bei Bob-WM am Start Warum eine Halberstädter Familie an der Bobbahn in Lake Placid mitfiebert

Wenn der eigene Sohn in einem rasend schnellen Bob sitzt, mischen sich bei den Eltern Sorge und Stolz. So ein Rennen live zu verfolgen, ist nochmal ein besonderes Erlebnis, sagt der Halberstädter Ralf Fleischhauer. Er steht am 8. März an der Bobbahn in Lake Placid.