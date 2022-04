Was die Vogelsdorfer in diesem Jahr planen

Vogelsdorf - Wie so viele Vereine waren auch die Mitglieder von „Vogelsdorf(er)leben“ in den vergangenen zwei Jahren in ihren Tätigkeiten und Aktivitäten stark eingeschränkt. Doch das soll sich in diesem Jahr ändern: „Flohmarkt, Lichterfest oder die offenen Gärten – wir haben viel vor“, hat Vereinsvorsitzende Andrea Merten bei der kürzlich stattgefundenen Jahreshauptversammlung berichtet.