Was passiert, wenn bald ganz Sachsen-Anhalt zum Wolfsgebiet wird

Ausbreitung der Wölfe in Sachsen-Anhalt

Wölfe breiten sich in Sachsen-Anhalt immer weiter aus: Im Prinzip leben jetzt im gesamten Bundesland Wölfe. Wird das gesamte Land zum Wolfsgebiet erklärt, hätte das gravierende Auswirkungen auf die Halter von Nutztieren.

Halberstadt/Klein Quenstedt. - Nun ist es amtlich: Auch der am 8. Oktober 2024 im Halberstädter Ortsteil Klein Quenstedt registrierte Riss mit fünf getöteten und einem verletzten Schaf ist dem Wolf anzulasten. Das steht laut dem Landesamt für Umweltschutz nach der Analyse von DNA-Material mittlerweile zweifelsfrei fest. Es ist bereits der zweite offiziell bekannt gewordene Wolfsriss im Stadtgebiet der Kreisstadt. Bereits Ende August hatte der Wolf am Rand von Halberstadt unweit der B 79 in Richtung Aspenstedt zugeschlagen und vier Schafe gerissen. Derweil plant das Land aktuell die Ausweitung der offiziellen Ansiedelungsgebiete von Wölfen. Das wiederum hat erhebliche Folgen für die Halter von Nutztieren.