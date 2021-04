Wechsel bei den Freien Demokraten in Halberstadt

Halberstadt

Yvonne von Löbbecke (Foto) ist neue Vorsitzende des FDP-Ortsverbandes Halberstadt. Den Vorsitz übernahm die Mahndorferin von Michael Riegler.

Löbbecke sitzt für die Liberalen seit 2019 im Stadtrat von Halberstadt, vier Jahre lang hat sie bisher die FDP in Wernigerode geführt. Heute sieht sie laut eigener Aussage ihre Herausforderungen vermehrt in ihrer Heimatstadt. „Ich möchte gerne Frauen für liberale Politik begeistern, denn hier sehe ich viel Potenzial. Ich kenne so tolle Frauen im Harz“, sagt die 49-Jährige.

Mutter von vier Kindern

Als Mutter von vier Kindern sieht sie einen wichtigen Aspekt ihrer Arbeit darin, junge Menschen für die Arbeit vor Ort zu motivieren. Als kulturpolitische Sprechern ihrer Partei tritt sie zur Landtagswahl für die freien Demokraten im Wahlkreis Halberstadt an.

Stellvertretender Ortsvorsitzender im neuen Vorstand ist der Halberstädter Architekt Holger Nutzhorn aus Halberstadt, Schatzmeister bleibt der Hederslebener Student Konstantin Herrmann.