Ein 19-jähriger Autofahrer ist auf der Autobahn unterwegs. Am Ende eines Staus fährt er in mehrere Autos hinein. Wie konnte es dazu kommen?

Auto kollidiert mit mehreren Autos in Rettungsgasse auf A4

Aufgrund des Unfalls war die A4 in Richtung Dresden zwei Stunden lang gesperrt. (Symbolbild)

Hainichen - Ein 19 Jahre alter Autofahrer ist am Mittwochabend auf der Autobahn 4 bei Hainichen (Landkreis Mittelsachsen) mit mehreren Fahrzeugen kollidiert, nachdem er in eine Rettungsgasse eingefahren war. Laut Polizei war der Mann in Richtung Dresden unterwegs, als er wegen überhöhter Geschwindigkeit das Stauende zu spät erkannte und nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Der Unfall ereignete sich kurz nach der Anschlussstelle Hainichen.

Dabei sei sein Wagen aus dem mittleren Fahrstreifen gegen die umstehenden Autos geschleudert. Fünf weitere Autos seien hierbei beschädigt worden, bis das Auto des 19-Jährigen schließlich im linken Fahrstreifen zum Stehen kam.

Der 19-jährige Fahrer kam leicht verletzt zur Beobachtung in ein Krankenhaus, hieß es weiter. Die anderen Beteiligten blieben unverletzt. Durch den Unfall sei ein Sachschaden von schätzungsweise etwa 60.000 Euro entstanden. Fünf der sechs beteiligten Autos mussten abgeschleppt werden. Die A4 war in Richtung Dresden zwei Stunden lang voll gesperrt.