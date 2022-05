Wegeleber erinnern an Wilhelm Schmidt als Erfinder der Heißdampftechnik

Am Gedenkstein im Kuhley in Wegeleben legten Karl-Heinz Becker sowie Katharina und Karin Bäuerlein (von links) zum Schmidt-Geburtstag einen Blumengruß nieder.

Von Dieter Kunze - Wegeleben Der in Wegeleben geborene Erfinder Wilhelm Schmidt (1858–1924) gilt nach dem Engländer James Watt als erfolgreichster Bahnbrecher für die Nutzung der Dampfmaschine. In seiner Geburtsstadt führte er viele Jahrzehnte ein Schattendasein. Nur wenige Bewohner konnten sich an den später berühmt gewordenen Techniker und Erfinder erinnern. Erst zu seinem 140. Geburtstag im Jahr 1998 wurde an seinem Geburtshaus eine Gedenktafel angebracht.