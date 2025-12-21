Advent im Harz Kritik an Halberstadts Weihnachtsmarkt? Schaustellerin verrät, was Besucher wirklich denken
Alle Jahre wieder wird nicht nur Weihnachten gefeiert, sondern auch über den Halberstädter Weihnachtsmarkt gemeckert. Jacqueline Hentrich aus Breitenworbis ist erstmals mit zwei Ständen auf dem Markt – das ist ihr ehrlicher Eindruck.
Aktualisiert: 22.12.2025, 09:55
Halberstadt. - Dass sie mit ihrem großen Imbissstand auf Halberstadts Weihnachtsmarkt steht, hätte sie im Sommer selbst noch nicht gedacht, berichtet die Thüringer Schaustellerin Jacqueline Hentrich.