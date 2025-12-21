Advent im Harz Kritik an Halberstadts Weihnachtsmarkt? Schaustellerin verrät, was Besucher wirklich denken

Alle Jahre wieder wird nicht nur Weihnachten gefeiert, sondern auch über den Halberstädter Weihnachtsmarkt gemeckert. Jacqueline Hentrich aus Breitenworbis ist erstmals mit zwei Ständen auf dem Markt – das ist ihr ehrlicher Eindruck.