Kurz vor Heiligabend setzen viele in Salzwedel nicht auf den Online-Handel. Händler vor Ort berichten, welche Präsente derzeit beliebt sind.

Was kurz vor Weihnachten besonders gefragt ist

Rainer Neitzel ist der Inhaber des Büchergeschäfts Leseland. Er erzählt, dass der Salzwedel-Kalender ein beliebtes Geschenk zu Weihnachten ist.

Salzwedel. - Nur noch zwei Tage bis Weihnachten – und noch keine Überraschung für die Liebsten? Für Last-Minute-Geschenke müssen nicht unbedingt Online-Shops bemüht werden. Salzwedeler Geschäfte bieten kreative und persönliche Alternativen, die überraschen. Was könnte es sein?