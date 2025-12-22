weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Salzwedel
    4. >

  4. Last-Minute-Geschenke zu Weihnachten: Trends aus Salzwedel

Last-Minute-Shopping vor Heiligabend Was kurz vor Weihnachten besonders gefragt ist

Kurz vor Heiligabend setzen viele in Salzwedel nicht auf den Online-Handel. Händler vor Ort berichten, welche Präsente derzeit beliebt sind.

Von Anna Maria Sternhagen Aktualisiert: 22.12.2025, 11:01
Rainer Neitzel ist der Inhaber des Büchergeschäfts Leseland. Er erzählt, dass der Salzwedel-Kalender ein beliebtes Geschenk zu Weihnachten ist.
Rainer Neitzel ist der Inhaber des Büchergeschäfts Leseland. Er erzählt, dass der Salzwedel-Kalender ein beliebtes Geschenk zu Weihnachten ist. Foto: Anna Maria Sternhagen

Salzwedel. - Nur noch zwei Tage bis Weihnachten – und noch keine Überraschung für die Liebsten? Für Last-Minute-Geschenke müssen nicht unbedingt Online-Shops bemüht werden. Salzwedeler Geschäfte bieten kreative und persönliche Alternativen, die überraschen. Was könnte es sein?