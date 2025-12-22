Last-Minute-Shopping vor Heiligabend Was kurz vor Weihnachten besonders gefragt ist
Kurz vor Heiligabend setzen viele in Salzwedel nicht auf den Online-Handel. Händler vor Ort berichten, welche Präsente derzeit beliebt sind.
Aktualisiert: 22.12.2025, 11:01
Salzwedel. - Nur noch zwei Tage bis Weihnachten – und noch keine Überraschung für die Liebsten? Für Last-Minute-Geschenke müssen nicht unbedingt Online-Shops bemüht werden. Salzwedeler Geschäfte bieten kreative und persönliche Alternativen, die überraschen. Was könnte es sein?