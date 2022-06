Kommunalpolitik Welche Investitionen für den Vorharz eingeplant sind

Einer der Schwerpunkte im Haushalt der Verbandsgemeinde ist die Sanierung der Kindertagesstätte in Wegeleben. Doch steigende Bewirtschaftungskosten von allen Kitas in der Verbandsgemeinde dürften sich bemerkbar machen. Die Aufwendungen steigen auch in einem weiteren Bereich.