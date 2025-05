Stadtgrün in Halberstadt Welchen Handlungsbedarf ein Halberstädter Senior für Jugendliche am Kollwitz-Platz sieht

Schon lange umrahmen keine Stauden und Blumen mehr die große Wiese am Käthe-Kollwitz-Platz in Halberstadt. Nur am nördlichsten Ende gibt es ein gestaltetes Beet. Hier ackert Jahr für Jahr Hans-Jürgen Scholz. Nun hat er ein Problem.