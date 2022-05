Welle der Solidarität für Halberstädter Oberbürgermeister nach Aufmarsch vor seinem Haus

Halberstadt/Harzkreis - Eine junge Familie in ihrem Privathaus – belagert von schätzungsweise 700 Demonstranten, die lautstark grölen und lärmen: Was der Halberstädter Oberbürgermeister Daniel Szarata am Montagabend, 14. Februar, erlebt hat, hat landesweit eine Welle der Solidarität ausgelöst. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) verurteilt den Aufzug aufs Schärfste und spricht von einem Tabubruch.