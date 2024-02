Das Halberstädter Bestattungshaus Gustus bietet auch Tierbestattungen an. Wie diese ablaufen und wie viel Hunde- und Katzenbesitzer dafür investieren müssen.

Sandra Gustus und ihre Mitarbeiterin Annika Gebensleben (rechts) bereiten die Fotoecke vor, in der Tierbesitzer noch einmal Erinnerungsbilder von ihrem Hund oder ihrer Katze aufnehmen können.

Halberstadt. - Kein Hunde- und kein Katzenbesitzer möchte an diesen Tag denken: Das geliebte Haustier stirbt. Zu der Trauer kommt dann die Frage, was mit ihm geschehen soll. Antwort darauf bietet nun das Bestattungshaus Gustus aus Halberstadt. „Wir wissen selbst, wie schwer es ist, Abschied von einem tierischen Lebensbegleiter zu nehmen und wollen Menschen in dieser schweren Zeit eine Hilfe sein“, sagt Inhaberin Monika Gustus.