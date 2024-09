Verbandsgemeinde Vorharz. - Nachdem die Kommunalwahlen am 9. Juni im Bereich der Verbandsgemeinde Vorharz weitgehend ins Wasser gefallen waren, sind die dortigen Wähler am kommenden Sonntag, 15. September, aufgerufen, die Stadt- und Gemeinderäte zu küren. Gewählt werden nach Angaben von Wahlleiterin Annett Heitmann neben dem Verbandsgemeinderat Vorharz die Stadträte in Wegeleben und Schwanebeck sowie die Gemeinderäte in Groß Quenstedt, Harsleben, Ditfurt, Hedersleben sowie der Selke-Aue.

Der größte Brocken ist dabei der Gemeinderat für die Verbandsgemeinde am östlichen Rand des Harzkreises. Strukturell wird laut Wahlleiterin Heitmann in drei Wahlbereichen – Wegeleben und Harsleben (WB 1), Schwanebeck und Groß Quenstedt (WB 2) sowie Ditfurt, Hedersleben und Selke-Aue (WB 3) – um Abgabe der Stimmen gebeten. Um die Gunst der exakt 10.420 Wahlberechtigten zwischen Schwanebeck im Norden und Ditfurt im Süden bewerben sich in jenen drei Wahlbereichen 75 zugelassene Kandidaten.

75 Kandidaten in drei Wahlbereichen für den Verbandsgemeinderat

Mit Blick auf Letztere gilt: In allen drei WB sind Listen mit Kandidaten von CDU, AfD sowie Die Linke und der FDP am Start. Hinzu kommt in den WB 1 und 3 eine SPD-Liste. Komplettiert werden die Listen auf den Stimmzetteln von Wählergemeinschaften (WG). So im Bereich Wegeleben/Harsleben mit der WG Bürger für Harsleben und der WG Alternative für Harsleben. Im WB 2 bewerben sich elf Kandidaten der Freien WG Groß Quenstedt und eine Einzelbewerberin um Stimmen. Im WB 3 komplettieren die WG Ditfurt, die WG Hausneindorfer für Hausneindorf sowie eine Einzelbewerberin die Stimmzettel.

Der bereits am Tag der Europa- und Kreistagswahl am 9. Juni geplante Urnengang musste im Vorharz aus rechtlichen Gründen verschoben werden. Weil Fristen nicht eingehalten worden waren, zog die Kreisverwaltung die Notbremse und verschob die Wahlen.

Warum in Harsleben zwei Bewerber nicht zugelassen wurden

Wahlleiterin Annett Heitmann, die seit 1991 in der öffentlichen Verwaltung sowie seit 2010 in der Verbandsgemeinde arbeitet und dort für den Bereich Schulen, Kitas und Soziales verantwortlich ist, gibt sich optimistisch. „Wir sind startklar, 881 Bürger haben schon Briefwahlunterlagen beantragt“, sagt sie. Diese Wähler sollten daran denken, die Wahlbriefe spätestens bis heute in den Post-Briefkasten zu werfen. Am Freitag werden die Unterlagen bis 18 Uhr auch an den Verwaltungssitzen angenommen, in Wegeleben auch am Wahlsonntag bis 18 Uhr.

Für die jeweiligen Gemeinderatswahlen haben sich nach Auskunft der Wahlleiterin in allen Orten genügend Bewerber gefunden. In Harsleben mussten zwei Bewerber gestrichen werden, weil sie keine Wählbarkeitsbescheinigung vorlegten. Lediglich in Ditfurt wurde die nötige Bewerberzahl für den Gemeinderat nicht ganz erreicht. Viele Bewerber gibt es dank der WG in Harsleben mit 30 Kandidaten für 14 Sitze im Rat, in Groß Quenstedt sind es 22 Bewerber für zehn Sitze.