Rolf Onnen hat schon mal getestet. So knallig farbintensiv könnten die Pfeiler der Hubbrücke bald alle aussehen - wenn sich genügend Spender finden.

Magdeburg - Die altehrwürdige Hubbrücke Magdeburg könnte noch 2025 in knallbunten Farben neu erstrahlen. Brückeneigentümer Rolf Onnen möchte mit dieser kunterbunten Aktion Geld für den Erhalt von Magdeburgs schönstem innerstädtischen Elbübergang sammeln. So kann man sich beteiligen - auch an neuen Bohlen und einem Gastro-Event auf der Brücke.