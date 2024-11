Halberstadt. - An einem Ort der Worte und Bilder erklingt am Samstagabend Musik, die der Erinnerungskultur gewidmet ist. Das Collegium musicum Wernigerode ist zu Gast im Gleimhaus Halberstadt, um den Förderverein der KZ-Gedenkstätte Langenstein-Zwieberge zu unterstützen.

„Am Samstag werden wir um 10 Uhr weitere Namenstafeln für die ermordeten Häftlinge am südlichen Massengrab einweihen“, sagt Hanka Rosenkranz. Die Fördervereinschefin hofft, nicht nur dort viele Gäste begrüßen zu können, sondern auch um 18 Uhr im Gleimhaus. „Die Namenstafeln kosten Geld, und um den Spendentopf zu füllen, haben wir vor Jahren die Reine ‚Noten für Namen‘ ins Leben gerufen. Wie freuen uns, Samstag in dieser Reihe mal wieder klassische Musik bieten zu können.“

Ensemble für Orchesterwettbewerb nominiert

Das Anliegen unterstütze man gern, sagt Sigrun Knopf, Vereinsvorsitzende des Musikensembles, das erst vor wenigen Wochen im diesjährigen Landesorchesterwettbewerb in der Kategorie Kammerorchester das Prädikat „Sehr gut“ erringen konnte und somit für den Deutschen Orchesterwettbewerb im Juni 2025 in Mainz und Wiesbaden nominiert ist. „Wir freuen uns und sind stolz auf diese Bewertung“, so Knopf, „hoffentlich können wir die Teilnahme ermöglichen, da es für uns als Laienorchester mit vielen berufstätigen Mitspielern organisatorisch nicht so einfach ist.“

Im Moment bereitet sich das 20 aktive Mitspieler zählende Kammerorchester auf die Adventszeit vor. So sind Konzerte am 8. Dezember um 11 Uhr im Kloster Michaelstein und um 15 Uhr auf der Huysburg geplant.

Zuvor steht für den 1994 gegründeten Klangkörper das Konzert am 9. November ab 18 Uhr im Gleimhaus auf dem Programm. Der Eintritt ist frei, es wird um Spenden gebeten. Damit Musiknoten helfen, Banknoten zu sammeln, um die Namenstafeln bezahlen zu können.