SLK live: Der Newsblog Das ist der Freitag im Salzlandkreis

Intel-Zulieferer Mercury plant Fabrik in Schönebeck jetzt ohne Intel, in der Malerfamilie Reimer in Bernburg steht die dritte Generation in den Startlöchern, Löderburger Grundschüler lernen im Klassenzimmer Natur: Im Ticker von Freitag, 16. Mai 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.