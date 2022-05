Wie die Digitalisierung im Heimatmuseum Ditfurt verläuft

Angestellte nutzen die Schließzeiten des Museums, um das Inventar zu digitalisieren. Möglich wird das aufgrund des Förderprogramms „Neustart Kultur“ des Deutschen Verbandes der Archäologie. Was die Mitarbeiter dabei entdecken und beachten müssen.

Ditfurt - Ein Museum ist viel mehr als seine Ausstellungen. Hinter den öffentlichen Räumen schlummern allerlei Relikte, Kunstwerke und Schriften in den Archiven. Oft sind sie so umfänglich, dass die Mitarbeiter selbst nicht alles kennen. Nicht so im Heimatmuseum Ditfurt.