Das Thema Freibäder und insbesondere die Frage der kommunalen Zuschüsse für die vier Sommerbäder hat die Gemeinderäte in der jüngsten Sitzung beschäftigt. Jetzt gibt es einen Fahrplan, wie es weitergehen soll.

Wie es im Tauziehen um die kommunalen Freibad-Zuschüsse in der Gemeinde Huy weitergeht

Die Verantwortlichen des Freibad-Fördervereins Dedeleben hoffen weiter auf die komplette Auszahlung des ihnen ab 2024 mündlich zugesagten kommunalen Zuschusses von 40.000 Euro pro Jahr.

Gemeinde Huy. - Die Verantwortlichen im Dingelstedter Rathaus können nun mit soliden Finanzen arbeiten – die Gemeinderäte haben laut Bürgermeisterin Christina Eggert den Haushalt 2025 in ihrer jüngsten Zusammenkunft einstimmig beschlossen. Auch die übrigen Vorlagen seien einmütig abgenickt worden. Und: Es gebe Verabredungen, wie in puncto Freibäder nun verfahren werden soll.