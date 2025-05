Das Bürgerbegehren gegen die Schließungspläne kommunaler Kitas in der Einheitsgemeinde Osterwieck ist in vollem Gange. Wie komplex das Verfahren und wie hoch die Hürden für das Gelingen aus Sicht der Stadtverwaltung sind.

Am Wochenende - 9. bis 11. Mai - haben die Initiatoren des Bürgerbegehrens überall im Stadtgebiet Osterwieck Unterschriften gesammelt, wie hier vor dem Dorfgemeinschaftshaus in Veltheim die Kita-Mütter Shari Blenke (links) und Isabell Schmidt mit ihrer Tochter.

Osterwieck. - In der Einheitsgemeinde Osterwieck beherrscht das drohende Aus der Kitas in Rohrsheim und Bühne (Harzkreis) die Debatten kurz vor der Stadtratssitzung am 22. Mai. Hier sollen die Räte eine Empfehlung dafür abgeben, ob und welche Kindertagesstätten geschlossen werden sollen. Der finale Beschluss ist für die Ratssitzung am 26. Juni vorgesehen. Zuvor sollen die betroffenen Ortschaftsräte beteiligt werden. Mit einem Bürgerbegehren wollen Eltern nicht nur die Schließungspläne für die Kitas in Rohrsheim und Bühne stoppen, sondern gleich eine Garantie für den Weiterbetrieb aller kommunalen Kindertagesstätten bis 2029 schaffen. Die Stadtverwaltung sieht hier hohe Hürden.