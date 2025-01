Die Ortsdurchfahrt in Huy-Neinstedt ist schon seit langem und immer wieder Diskussionsthema. Ihr Zustand ist desolat - die Sanierung aber, da sehr aufwendig und teuer, wurde immer wieder verschoben. Doch nun kommt Bewegung in die Sache.

Dem Kopfsteinpflaster soll es nun an den Kragen gehen: Die Sanierung der Ortsdurchfahrt in Huy-Neinstedt steht an.

Huy-Neinstedt. - Sanierungsbedürftige Straßen gibt es in der Gemeinde Huy so einige und jeder Ortsbürgermeister hat hier eine oder mehrere auf seiner „Wunschliste“ stehen. Ziemlich weit oben dürfte sich jedoch, auch in der Gesamtbedeutung, die Ortsdurchfahrt in Huy-Neinstedt befinden, da diese als Hauptverkehrsweg auch von vielen Pendlern in Richtung Wernigerode zur Durchquerung des Huys genutzt wird.