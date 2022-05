Wo Antennen bald Osterwiecker Mobilfunklöcher beseitigen

Stadt Osterwieck - Lüttgenrodes Kirchturm wird bald Konkurrenz bekommen. Nicht von seinen Ausmaßen her, aber von der Höhe. Denn am Ortsrand soll ein hoher Mast aufgestellt werden. Frei stehend am westlichen Ortsrand, wo die Kreisstraße nach Suderode abzweigt.

Hoch oben in etwa 50 Metern sind Mobilfunkantennen installiert, die dann neben G4 auch den modernsten, erst seit zweieinhalb Jahren in großen Städten verfügbaren 5G-Standard erfüllen sollen. Vor allem aber soll in Lüttgenrode der Mobilfunkempfang verbessert werden. Nach Auskunft von Peter Eise-mann, Bürgermeister-Referent in der Stadtverwaltung, wird die Telekom den Lüttgenröder Mast bauen. Wobei hier und auch anderenorts davon ausgegangen wird, dass der Mast dann auch von anderen Mobilfunkanbietern genutzt wird.

Seit November 2020 ist die Stadt Osterwieck dran, die Mobilfunklöcher in der Einheitsgemeinde zu schließen. Das Lüttgenröder Vorhaben ist bisher am weitesten vorangeschritten. Dort hatte sich der Ortschaftsrat schnell auf einen Standort verständigt.

Für einen weiteren Standort liegt nach Angaben von Peter Eisemann ein Nutzungsvertrag vor. Dabei handelt es sich um einen Funkmast, der oben auf dem Kleinen Fallstein an der Kreisstraße zwischen Hoppenstedt und Rhoden errichtet werden soll – auf privatem Grund und Boden. Auch andere Orte sind dabei, Standorte festzulegen. Am Montag tat das der Ortschaftsrat Rhoden, wo ein Mast auf kommunaler Fläche nahe des Friedhofs gebaut werden soll. Und heute Abend tagt Zilly, wo der Mast an den nördlichen Ortsrand soll.

Ein Mobilfunkloch ist auch Deersheim. Im März 2021 war sogar ein Vertreter des Anbieters 1&1 Drillisch vor Ort, um den Ratsmitgliedern sein Vorhaben vorzustellen und Hintergründe zu erläutern. 1&1 ist neben Telekom, Vodafone und Telefónica eines der Unternehmen, die sich 2019 erfolgreich an der Versteigerung der 5G-Frequenzen beteiligt hatten. Die Deersheimer hätten den Mast gern auf kommunales Territorium gestellt, um Pachteinnahmen für die Gemeinde zu sichern. Doch es sind für einen Mobilfunkmast einige Voraussetzungen zu erfüllen, wie die gute Erreichbarkeit über eine öffentliche Straße sowie eine Stromleitung in der Nähe. Außerdem sollte er ortsnah stehen, weil die Reichweite im 5G-Standard kaum weiter als 500 Meter beträgt.

In Deersheim liegt der Fokus nach anfangs vier denkbaren Standorten nun doch auf Privatland, und zwar im Bereich des Gewerbegebietes Am Steinbach.

Mobilfunkmasten sollen außerdem nach Bühne und Rohrsheim kommen. Hier stehen noch keine Standorte fest.