Wo in Osterwieck am Wochenende Karneval gefeiert wird

Bei den Karnevalsvereinen am Fallstein macht nicht etwa jeder nur seins. Vor einem Jahr zum Beispiel nahm der Deersheimer Narrenclub mit einem Festwagen am Umzug in Osterwieck teil.

Osterwieck - Um 11.11 Uhr erfolgt am Freitag der offizielle Start in die „fünfte Jahreszeit“. Da der 11. November aber Arbeitstag ist, feiern die Fallsteiner Narren ihren Saisonauftakt erst am Sonnabend, 12. November. Gewöhnlich in zwei Orten – in diesem Jahr aber gleich dreifach.