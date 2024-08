Halberstadt. - Das Smartphone sollte man nicht vergessen – zumindest nicht, wenn man nichts verpassen will, wenn am Sonntag in Halberstadts Tiergarten gefeiert wird.

Zum 43. Mal sind Familien eingeladen, sich auf ganz unterschiedliche Weise unterhalten zu lassen und den Tieren dabei ganz nah zu kommen. Wobei das bei den putzigen Baumstachlern mit ihrem süßen Nachwuchs eher nicht allzu nah werden sollte − die Stacheln im Fell haben fiese Widerhaken. Aber den Stinktieren kann man sich (fast) bedenkenlos nähern oder auch den Kängurus. Denn bei denen gibt es im Lauf des Festnachmittags Showfütterungen, ebenso wie bei den Trampeltieren, den Wildschweinen und dem Damwild.

Bühnenshow und Tierfütterung

Die vierbeinigen Fellträger und zweibeinigen Gefiederten stehen im Mittelpunkt, keine Frage, schließlich sind sie es, um die es bei dem Fest geht. Aber die zweibeinigen Besucher erwartet neben vielen Informationen während der verschiedenen Showfütterungen zu einzelnen Bewohnern der Einrichtung auch andere Unterhaltung.

Das Fest selbst beginnt um 14 Uhr auf der Hauptbühne Tiergarten, bereits ab 13 Uhr wird auf der Jahnwiese von Utes Reitschule ein Ponyreiten angeboten. Nach der Begrüßung wird Hans im Glück für musikalische Unterhaltung sorgen, abwechselnd mit Moderationseinheiten und Artistik der Showzwillinge Claudia und Carmen. Zum Bühnenprogramm gehört auch ein Auftritt von René Lips, der mit seiner Kakadushow für Staunen und Lacher sorgen will und vor allem auch die Kinder im Publikum mit einbezieht.

Baumstachler-Nachwuchs (links vorn) mit Mutter Karla und ein Präriehund teilen sich hier Futter und einen frischen Ahornzweig. Sabine Scholz

Firmen unterstützen Angebot für Familien

Gerade etwas für die Kinder zu bieten, ist seit Beginn der Partnerschaft von Tiergarten und Volksstimme ein wesentliches Anliegen für dieses Sommerfest inmitten der idyllisch gelegenen Anlage in den Spiegelsbergen Halberstadts, betont Thomas Helmuth, Regionalverlagsleiter der Volksstimme.

„Aber allein könnten weder der Tiergarten noch wir das leisten. Deshalb sind wir froh, seit vielen Jahren zuverlässige Partner an unserer Seite zu wissen. Ohne diesen Pool an Unterstützern wäre die Festorganisation nicht möglich“, so Helmuth, als sich Vertreter der Sponsoren mit ihm sowie mit Oberbürgermeister Daniel Szarata (CDU) und Tiergartenchef David Neubert zu letzten Absprachen treffen. „Wir unterstützen dieses Anliegen gern“, sagt Heino Oehring von der Harzer Volksbank, und auch Anja Keidel von der Steuerberatung S&P betont, dass das Fest ja gerade dadurch überzeuge, dass es sich vor allem an Familien wende. Ein Fakt, der auch Thomas Schulz, Geschäftsführer der Harzdruckerei Wernigerode, zur Unterstützung bewegt, ebenso wie die Halberstadtwerke.

Übersicht vor allem digital

Wobei es Gedrucktes weniger geben wird bei diesem Fest. „Wir wollen umweltbewusster agieren, deshalb wird es keine Programmzettel in den Tiergartenfenstern geben, anhand derer sich Besucher im Gelände orientieren können“, sagt Nancy Wesemeier vom Stadtmarketing. „Stattdessen gibt es auf Plakaten und Co. einen QR-Code, den man mit dem Smartphone scannen kann. Dann erfährt man, wann genau welche Show läuft und welche Fütterung.“

Aber das werde auch auf der Bühne angesagt, so dass man nichts verpasst, ergänzt Thomas Helmuth.