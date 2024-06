Petition an den Landtag Wölfe im Großen Fallstein: Einwohner fordern Hilfe vom Land

Die Sorgen und Ängste der Anwohner mit Blick auf die Wölfe am Großen Fallstein bei Veltheim und Osterwieck münden nun in eine Petition an den Landtag. Welche Forderungen und Wünsche aufgemacht werden und was man sich vom Einschalten des Landtags erhofft.