Wofür in Eilenstedt trotz erfolgter Denkmal-Sanierung noch Hilfe benötigt wird

Kriegerdenkmäler gibt es deutschland- und weltweit in fast jedem Ort. Auch in der Gemeinde Huy stehen zahlreiche. Eines von ihnen in Eilenstedt – das seit kurzem einer Grundsanierung unterzogen wird.

Eilenstedt - Die Denkmäler zu Ehren der gefallenen Soldaten der beiden Weltkriege werden meist zum Volkstrauertag zur Stätte der mahnenden Erinnerung – und so versammelten sich im vergangenen Jahr auch in Eilenstedt wieder zahlreiche Einwohner zum Gedenken auf dem Friedhof. „Jedes Jahr treffen wir uns hier und letztes Mal ist mir mit Erschrecken deutlich geworden, dass das ganz schön schlimm aussieht“, erzählt Bernd Rabsilber. „Ich hab mich dann auch an die Anwesenden gewandt und aufgerufen, etwas zu tun, um das Denkmal für die Nachkommen zu erhalten – aber so richtig kam da keine Reaktion zurück.“