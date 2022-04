Worüber der Trink- und Abwasserchef die Osterwiecker informiert hat

Das Klärwerk Osterwieck, in der Wendezeit durch die Stadt ausgebaut, wird heute vom TAZV Vorharz betrieben und spielte auch eine Rolle bei den Fragen der Stadträte an den Verbandsgeschäftsführer.

Stadt Osterwieck - Es war ein kurzer Weg für den Geschäftsführer des Trink- und Abwasserzweckverbandes (TAZV) Vorharz, Holger Ballhausen. Denn er wohnt in der Ilsestadt und leitete hier von den 1990er Jahren an die Geschicke des Zweckverbandes Ilsetal. Er war der Einladung des Osterwiecker Stadtrates gefolgt, um Fragen der Abgeordneten zu beantworten. Diese schnitten verschiedene Themen an.