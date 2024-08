Eine eingestürzte Grundstücksbegrenzung sorgt immer noch für Unmut in Schlanstedt. Warum die betroffene Familie bei der Schadensbeseitigung kein Mitspracherecht haben soll.

Schlanstedt. - Noch immer grenzen Bauzäune den inzwischen mit Unkraut überwucherten Unrat ab, noch immer ist die Straße gesperrt. Hier hat sich in den vergangenen Wochen und Monaten nichts getan. Knapp acht Monate ist es inzwischen her, dass in Schlanstedts Zentrum eine Mauer einstürzte und sich Schuttberge auf die angrenzende Straße ergossen.