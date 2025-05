Die freiwilligen Feuerwehren sind gerade auf dem Land ein wesentlicher Bestandteil des Alltags. Nicht nur in Gefahrensituationen, auch für das gesellschaftliche Miteinander in den Orten sind sie nicht mehr wegzudenken. Das gilt auch für die Wehren im Huy. Doch wie ist es um sie und ihren Fortbestand bestellt?

Gemeinde Huy. - Das große Unwetter vor vier Wochen hat wieder einmal gezeigt, wie wichtig die Feuerwehren im Huy sind. Wie groß das Ausmaß der Zerstörung wäre, hätten die Kameraden nicht schnell reagiert, möchte sich niemand vorstellen. Und auch der Veranstaltungskalender in den Orten würde ohne die Wehren, ihre Feste und Unterstützung, immens an Inhalt verlieren. Doch für den Fortbestand der einzelnen Wehren ist Nachwuchs und Verstärkung notwendig - woran es in unterschiedlichem Ausmaß mangelt.