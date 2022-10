Zweiter Überfall auf Harzer Apotheken binnen weniger Tage

Ein bislang unbekannter Mann hat in einer Halberstädter Apotheke die Herausgabe von Betäubungsmitteln erpresst. Die Ermittler prüfen Parallelen zu einem vergleichbaren Raub in Ballenstedt.

Halberstadt/Ballenstedt - Erneut ist es im Harzkreis zum Überfall auf eine Apotheke gekommen. Wie die Polizeiinspektion Magdeburg erst am Montag, 10. Oktober 2022, mitgeteilt hat, kam es bereits am vergangenen Freitag, 7. Oktober, gegen 17.30 Uhr in einer Apotheke im Straßenzug Johannesbrunnen in Halberstadt zu jener Raubstraftat.