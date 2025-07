Die Siedlerfeste sind legendär. Auch die Neuauflage des Festes erfreut sich großer Beliebtheit - nicht nur bei den Bewohnern der Sargstedter Siedlung in Halberstadt. Doch bei dem Fest wird nicht nur gefeiert.

Groß und Klein feiern jedes Jahr in der Sargstedter Siedlung ein buntes Fest.

Halberstadt. - 1.180 - so viele Runden waren es am Ende, die auf dem Sportplatz der Diesterweg-Grundschule in Halberstadt gedreht wurden. Und das bei einem Fest.