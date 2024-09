Das Versandzentrum von Hermes Fulfilment an der Hamburger Straße in Haldensleben feiert einen runden Geburtstag. Dass es in der Börde steht, war eher ein Zufall.

Haldensleben. - Eigentlich wollte die Otto Group kurz nach der Wende in Magdeburg bauen und hatte sich dafür das Gelände des Flugplatzes ausgesucht. „Es gab Bürgeraufstände“, erinnert sich Peer Witten, heute Mitglied des Aufsichtsrats der Otto Group, vor 30 Jahren Vorstandsmitglied. Auch die Stadträte und die Verwaltung in Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt waren sich damals nicht einig. Ein neues Areal in Mitteldeutschland musste her, denn das Welt-Unternehmen hatte die neuen Kunden aus den neuen Bundesländern im Blick.