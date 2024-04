Die Haldensleber Pfingstmasche wird in diesem Jahr 500 Jahre alt. Zu diesem Jubiläum möchte die Volksstimme Historisches berichten und bittet daher um alte Fotos und die spannendsten Masche-Erlebnisse der Leser.

500. Pfingstmasche in Haldensleben: Die Volksstimme sucht alte Fotos und Anekdoten

Volksfest-Jubiläum in der Börde

Haldensleben. - Der Countdown läuft: Die Pfingstmasche – das älteste Haldensleber Volksfest – findet in diesem Jahr vom 18. bis 26. Mai statt und wird bereits stolze 500 Jahre alt. Der Altmärkische Schaustellerverein Stendal hat für das Jubiläum etwas ganz Besonderes vorbereitet: Am 18. und 19. Mai soll die europaweit bekannte Hochseiltruppe „Geschwister Weisheit“ nach Haldensleben kommen und dort Hochseilakrobatik, unter anderem mit Motorrädern, vorführen.

Auch die Volksstimme möchte den Masche-Geburtstag gebührend würdigen und sucht deshalb nach Geschichten und Fotos zum Veröffentlichen. Haben Sie Ihren Ehemann auf der Pfingstmasche kennengelernt? Sind Sie dort selbst einmal zum Schützenkönig gekrönt worden? Sind Ihre Stiefel schon einmal auf dem Festplatz, der in früheren Jahren auch gern „Matsche“ statt Masche genannt wurde, steckengeblieben? Oder haben Sie einen Rekord aufgestellt und sind 100 Mal mit einem bestimmten Fahrgeschäft auf der Pfingstmasche gefahren?

Mit solchen und anderen Anekdoten sowie mit alten Fotos von früheren Pfingstmaschen können Sie sich gern an die Redaktion wenden. Senden Sie Ihre Erinnerungen per Mail an redaktion.haldensleben@volksstimme.de oder melden sich telefonisch bei Julia Schneider unter 03904/666939.