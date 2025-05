Wernigerode feiert ein Ehrenamt: Hunderte Besucher strömen zur Blaulichtmeile in der Altstadt, um das Doppeljubiläum der Freiwilligen Feuerwehr zu feiern – mit Aktionen, Tausenden Euro an Spenden und viel Gemeinschaftsgefühl.

Wernigerode. - Über die Blaulichtmeile in Wernigerodes Altstadt sind hunderte Familien und viele andere Besucher gebummelt. Mit dem Aktionstag am Sonnabend, 24. Mai, an dem sich viele andere Rettungsorganisationen beteiligten, feierte die freiwillige Feuerwehr der Harz-Stadt ein Doppeljubiläum: Ihre Jugendwehr gilt mit nun 160 Jahren als älteste in ganz Deutschland, die Erwachsenen löschen und helfen bereits seit 161 Jahren.

Blaulichtmeile in Wernigerode: Mattis (22 Monate) sitzt im Feuerwehrauto. Foto: Ingo Kugenbuch

Neben der Feuerwehr prästentieren sich auf der Blaulichtmeile in Wernigerodes Innenstadt viele andere Hilfsorganisationen - wie Bergwacht und Deutsche-Lebens-Rettungs-Gesellschaft. Foto: Matthias Bein

Ein von einer echten Mini-Dampflok gezogener Spielzeugzug der Harzer Schmalspurbahnen war für viele der jüngsten Besucher die Attraktion der Blaulichtmeile in Wernigerode. Foto: Matthias Bein

Spenden für den Förderverein der Feuerwehr gab es zur Blaulichtmeile vom Wernigeroder Jagdkorporationen Senioren-Convent und von Industriebau Wernigerode. Foto: Matthias Bein

Neben der Party durften sich die Brandschützer über viel Unterstützung für ihren Förderverein freuen: Vom Wernigeroder Jagdkorporationen Senioren-Convent gab es eine Spende über 2.000 Euro, von der Industriebau Wernigerode GmbH über 1.600 Euro - für jedes Jahr der Jugendwehr zehn Euro, erläutert deren Co-Geschäftsführer Marko Müller. „Die Feuerwehr rettet nicht nur Leben, sie ist auch wichtig für das Zusammenleben und den gesellschaftlichen Zusammenhalt in unserer Stadt“, betont er.